مصر.. بيان حكومي يحسم مسألة أثارت رعب المواطنين

خبرني - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بيانا توضيحيا بشأن المخاوف المثارة حول وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم، وذلك بعد حكم قضائي صادم .

وجاء البيان وسط مخاوف وحالة جدل في أعقاب واقعة طالب جامعي فوجئ بصدور حكم غيابي ضده في قضية مخدرات بسبب شريحة هاتف مسجلة باسمه دون علمه، وصدر ضده حكما بالسجن 25 عاما.

وأكد الجهاز في بيانه، أنه إذا اكتشف أي مواطن وجود خط هاتف محمول مسجل باسمه لا يخصه، فمن حقه التقدم بشكوى إلى الجهاز، الذي يتولى الفحص والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، مشيرا إلى أن للمواطن كذلك الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا رأى ما يستدعي ذلك.

وشدد الجهاز على أن مجرد تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يرتب في حد ذاته مسؤوليته القانونية عن الأفعال التي تتم باستخدامه، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية، مؤكدا أن المسؤولية القانونية شخصية، ويتم تحديدها وفقا للوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، دون إخلال باختصاص جهات التحقيق والقضاء.

وأوضح البيان أن الجهاز يواصل مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تكثيف أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، وتوقيع العقوبات المقررة عند رصد أية مخالفات، إلى جانب تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يسهم في رفع دقة البيانات وتعزيز أمن خدمات الاتصالات.

ودعا الجهاز المواطنين إلى الاستعلام بصورة دورية عن الأرقام المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، والإبلاغ فورا عن أي خط غير معلوم لهم، مؤكدا استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين وضمان سلامة منظومة الاتصالات.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية تداول منشورات عديدة لأشخاص يتحدثون عن اكتشافهم تسجيل أرقام هواتف بأرقام هويتهم لكنها لا تخصهم، واندلع هذا الجدل بعد واقعة الطالب الجامعي عمرو عمارة، الذي قال إنه فوجئ بصدور حكم غيابي بالسجن لمدة 25 عاما في قضية اتجار بالمواد المخدرة، بعدما تبين أن رقم هاتف محمول باسمه ورد في تحقيقات القضية.

وأوضح الطالب، أنه سجل الخط بناء على طلب شقيقة أحد أصدقائه لاستخدامه في تفعيل بعض الخدمات، قبل أن ينتقل إلى حيازة شخص آخر دون علمه، فيما أكدت أسرته أنها لم تكن على علم بالقضية أو بوجود أي اتهامات موجهة إليه.