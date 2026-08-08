منافس جديد من Xiaomi في أسواق أجهزة أندرويد

خبرني - أعلنت Xiaomi عن هاتف جديد مجهّز بمواصفات عملية، وسيطرح بسعر رخيص نسبيا، لينافس أحدث هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

حصل هاتف Redmi 17C على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (171.6/79.5/8.2) ملم، وزنه 211 غ.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 254 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

زوّد الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، منفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 10 واط.