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مهند أبو طه يعلن انتقاله رسمياً إلى نيوم السعودي

  • 08 أغسطس 2026
  • 07:30
مهند أبو طه يعلن انتقاله رسمياً إلى نيوم السعودي

خبرني - أعلن نجم المنتخب الأردني "النشامى"، مهند أبو طه، انضمامه رسمياً إلى نادي نيوم السعودي، المشارك في دوري روشن السعودي، واصفاً الخطوة بأنها "بداية جديدة وحلم أكبر" في مسيرته الكروية.

وقال أبو طه، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه يحمد الله على هذه الخطوة المهمة، موجهاً الشكر لكل من دعمه ووقف إلى جانبه منذ بداية مشواره.

وأكد اللاعب تطلعه إلى تقديم أفضل ما لديه مع ناديه الجديد، معرباً عن أمله في أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يسهم في إسعاد جماهير نيوم وتحقيق تطلعات النادي.

واختتم رسالته بالقول: "رحلة جديدة تبدأ اليوم... والقادم بإذن الله أجمل."

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