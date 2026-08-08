الجيش اليمني: نفذنا عملية عسكرية ضد الحوثيين

خبرني - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، السبت، تنفيذ عمل عسكري على مواقع وقدرات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عدة محاور على طول خطوط التماس، وفق وكالة الأنباء اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي، إن العمل العسكري جاء للدفاع عن أمن القوات وأمن منتسبيها وحماية المدنيين من الاعتداءات المتكررة التي نفذتها المليشيا الحوثية في محافظتي مأرب وحضرموت.

وأوضح أن الاعتداء على أي جبهة أو محور يعد اعتداء على كافة الجبهات والمحاور التابعة للقوات المسلحة اليمنية بكامل تشكيلاتها العاملة ومنتسبيها.

وحمّل النزيلي، الميليشيا الحوثية الإرهابية، ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية، لن تتهاون في حماية اليمنيين أو قواتها أو مواقعها أو استهداف وحداتها دون رد، وستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية ومقتضيات الموقف العملياتي.

وكان الحوثيون أعلنوا الجمعة مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا للقوات الحكومية في محافظة مأرب اليمنية، فيما أفاد مصدر عسكري بمقتل ثمانية عناصر على الأقل من تلك القوّات في هجمات بالمحافظة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدّات العسكرية بعدد كبير من الصواريخ والطائراتِ المسيّرة".