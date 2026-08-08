ترمب يصف حكما قضائيا بأنه (عار وطني)!

خبرني- أيّدت محكمة استئناف الجمعة قرار محكمة ابتدائية قضى بوقف مشروع دونالد ترامب لبناء قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض، مثيرة غضب الرئيس الأميركي الذي يعتزم تقديم طعن أمام المحكمة العليا.

ووصف ترامب القرار في منشور على منصته تروث سوشال بأنه "عار وطني"، مضيفا أنه "يمثل تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى تضمن المشروع ملجأ عسكريا محصنا تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.

وأصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا، حكما بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أيد قرارا أصدره قاض في نيسان وأمر بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في البيت الأبيض، في قرار عُلِّق تنفيذه لحين صدور حكم محكمة الاستئناف.

وأمهلت الهيئة الحكومة الأميركية 14 يوما للطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

وأشارت محكمة الاستئناف إلى أن وقف البناء "لا علاقة له" بجوهر المشروع نفسه، وإنما سببه إطلاق الرئيس الأشغال من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وقالت المحكمة إن الإدارة لا تملك "سلطة مطلقة" تخوّلها "إعادة تصميم وتعديل وإعادة بناء البيت الأبيض، بيت الشعب، بما يلائم الرغبة الشخصية للرئيس".

وكان ترامب قد أكد أيضا على منصّته تروث سوشال أنه سيطعن في القرار "فورا أمام المحكمة العليا الأميركية"، منددا بـ"حكم مروع ومدفوع سياسيا وغير قانوني".

وبعدما كان ترامب يشيد في البداية بالمشروع باعتباره ضروريا لاستضافة حفلات كبرى، بات يشدد بصورة متكررة على أهميته بالنسبة الى الأمن القومي إذ أضيف إليه ملجأ محصّن تحت الأرض ومنصّة للطائرات المسيّرة وغير ذلك من المنشآت العسكرية.

واستمر العمل في الورشة إلى الآن، وأظهرت صور تقدم الأشغال.

إلى جانب ورشة قاعة الاحتفالات، يجري العمل على ورشة ثانية أمر بها أيضا ترامب، لإقامة مساحة لهبوط وإقلاع المروحية الرئاسية.

وبدأت الأشغال في تشرين الأول، حين أمر الرئيس بهدم جناح كامل من البيت الأبيض بالجرافة من أجل بناء قاعة الاحتفالات التي تتسع لألف شخص ، حتى تقام فيها حفلات استقبال على أنواعها ومآدب عشاء على شرف مدعوين أجانب.

وارتفعت الميزانية التقديرية للمشروع الممول بالكامل بحسب ترامب من تبرّعات خاصة، من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.

وقدم "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، وهي منظمة غير ربحية كلفها الكونغرس مهمة الحفاظ على المباني التاريخية، طعنا في المشروع.

وأطلق ترامب العديد من مشاريع البناء أو التجديد في واشنطن، وهو يتابع تنفيذها من كثب.

ويخصص الرئيس قسما كبيرا من منشوراته على تروث سوشال أو خطاباته لتناول ورش البناء التي باشرها، موردا في الكثير منها تفاصيل حول المواد والتقنيات المستخدمة.

وقال الرئيس الجمهوري إنه سيعيد إلى العاصمة الفدرالية رونقها، متهما أسلافه بإهمالها.

في المقابل، يتهمه منتقدوه بهدر الأموال العامة لإرضاء غروره.