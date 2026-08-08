الأردن.. أجواء صيفية عادية السبت وكتلة حارة الاثنين

خبرني - تسجل درجات الحرارة السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34- 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 20، وفي المرتفعات الشمالية 30- 18، وفي مرتفعات الشراة 31 - 19، وفي مناطق البادية 38- 23، وفي مناطق السهول 34 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 29، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 41 - 28 درجة مئوية.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا في البادية بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء إلى شمالية شرقية.

أما الاثنين، تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، لذلك يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بقرابة 4 إلى 5 درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.