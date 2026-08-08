6 أسلحة فعالة منزلية الصنع لطرد البعوض

خبرني - قبل اللجوء إلى بخاخات المبيدات لمكافحة البعوض، من المفيد معرفة أن هناك بعض العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تقلل من نشاط البعوض باستخدام مكونات متوفرة في معظم المطابخ والحدائق.

وفقاً لما نشرته صحيفة Times of India، ينبغي مراعاة أن هذه العلاجات ليست حلولاً سحرية ولن تُغني عن استخدام طارد البعوض الجيد خلال مواسم الذروة، ولكن مع الاستخدام المنتظم، تُحدث فرقاً ملحوظاً، كما يلي:

1. زيت السترونيلا وزيت الليمون

يُعتبر هذا الزيت من أقدم وأفضل طارد طبيعي للبعوض، وأثبت فعاليته لسبب وجيه. يعمل الزيت على إخفاء الروائح والعرق وحرارة الجسم وثاني أكسيد الكربون التي يستخدمها البعوض لاكتشاف البشر.

يمكن استخدامه في جهاز التبخير، أو حرقه على شكل شموع، أو مزجه بزيت ناقل ووضعه على الجلد المكشوف.

يجب ملاحظة أنه يتم إعادة استخدامه كل ساعتين تقريباً في الهواء الطلق.



2. زيت النيم

يُخلط زيت النيم مع زيت جوز الهند ويوضع على الجلد، وهو فعال في طرد البعوض بفضل رائحته القوية والمرة التي يتجنبها البعوض عادة.

يمكن أن يكون زيت النيم قوياً بعض الشيء عند استخدامه بمفرده، لذا من المهم تخفيفه أولاً.

3. بخاخ الثوم

يمكن أن يبدو غريباً، لكنه فعال بشكل مدهش. يتم هرس بضعة فصوص من الثوم، وخلط عصيرها بالماء بنسبة جزء واحد من الثوم إلى خمسة أجزاء من الماء، ثم رشها حول النوافذ والمداخل أو مباشرة على الجلد.

يكره البعوض مركبات الكبريت الموجودة في الثوم.

4. زيت النعناع وزيت الكافور

يتميز كل منهما برائحة نفاذة ومنعشة يكرهها البعوض، ويعملان بسرعة عند استخدامهما بشكل صحيح. يتم خلط بضع قطرات مع الماء أو زيت ناقل، وضعها على الجلد المكشوف قبل الخروج.

لكن يُفضل استخدامهما لفترات قصيرة في الهواء الطلق، مثل نزهة مسائية.



5. نباتات طاردة للبعوض

يكون أحياناً الحل الأسهل هو ما ينمو بالفعل في حديقة المنزل أو أصيص الشرفة.

تُعرف نباتات القطيفة والريحان وعشب الليمون وإكليل الجبل بقدرتها على طرد البعوض، وزراعة بعضها بالقرب من النوافذ أو المداخل أو درابزين الشرفة يُحقق فائدة مزدوجة؛ فهي تُضفي جمالاً على المكان وتُثني البعوض بهدوء عن التجمع بالقرب من مداخل المنزل.

6. الكافور ومزيج الزيوت العطرية

إنها طريقة منزلية كلاسيكية، يتم إشعال قطعة من الكافور في غرفة مغلقة، وتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة، وسيقوم الدخان بعمل رائع في طرد البعوض قبل العودة إلى المنزل.

وتكون هذه الطريقة أكثر فعالية عند استخدامها مع موزع للزيوت العطرية يعمل بمزيج من السترونيلا والأوكالبتوس أو السترونيلا والخزامى، خاصة في غرف النوم قبل النوم مباشرة.