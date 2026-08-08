الاتحاد الأوروبي يدعو ميتا وتيك توك إلى التصدي للتضليل بعد أحداث سبتة

خبرني - دعت مسؤولة الملف الرقمي في المفوضية الأوروبية شركتي "ميتا" و"تيك توك" إلى "التحرك بحزم" للحد من المعلومات المضللة خلال الأزمات، مشيرة إلى مناقشات جرت مع المنصتين الجمعة في أعقاب تدفق المهاجرين إلى سبتة الأسبوع الماضي.

وأفادت تقارير بأن موجة من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت دورا رئيسيا في تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب إلى الجيب الإسباني المحاذي، مع انتشار شائعة تفيد بأن "الحدود مع سبتة مفتوحة" بسرعة هائلة عبر الإنترنت.

قالت هينا فيركونن، مفوضة السيادة التكنولوجية والأمن والديموقراطية، "يجب على المنصات أن تتحرك بحزم للحفاظ على سلامة الفضاء الرقمي، لا سيما في أوقات الأزمات".

وأضافت "يجب تكثيف عمليات الرصد وتعزيز التعاون مع مدققي الحقائق"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيتابع الأمر الاثنين".

سارعت إسبانيا إلى إخراج المهاجرين من سبتة، وأعلنت الثلاثاء أن أغلب الأشخاص الذين دخلوا الجيب من المغرب يومي 30 و31 تموز، والبالغ عددهم 72 ألفا، قد غادروا، باستثناء ألفي شخص.

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر قال الثلاثاء إن عمليات العبور كانت "مدفوعة بشبكات تهريب إجرامية وكذلك بحملات تضليل"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "من السابق لأوانه" تحديد الجهة التي تقف وراء "استغلال" هذا الوضع عبر الإنترنت، سواء كانوا مهربين أم قوة أجنبية.

لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يعزز قدرته على رصد اتجاهات التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال العمل جنبا إلى جنب مع وكالة يوروبول وجميع وكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى".

ورجّح تحقيق يعتمد على المصادر المفتوحة، أجرته شركة التكنولوجيا "غولدن أول"، أن تدفق المهاجرين "كان عملية مُنظَّمة عن عمد".