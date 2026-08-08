خام برنت يرتفع وسط غموض يكتنف توقيت نهاية حرب إيران

خبرني - ارتفع خام برنت بأكثر من دولار للبرميل الجمعة وسط استمرار حالة الضبابية المحيطة بالمفاوضات الجارية حول تحديد السيطرة على مضيق هرمز ومعاودة فتحه.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.3 %، عند التسوية إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أو 1.15 %، إلى 78.18 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل عند التسوية أمس الخميس، مع دراسة إيران مشروع قانون لحظر عبور السفن الأميركية والإسرائيلية مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يقرب من 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية شباط.

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى تسوية للصراع، في إطار نمط من الارتفاع والانخفاض المتكرر مستمر منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران في أواخر شباط، مما أشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها السادس. وكان خام برنت يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تتجاوز 8%، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 7%.

ووردت أنباء عن أن إيران وعُمان اتفقتا على المسار الذي ستسلكه السفن عبر المضيق الواقع بين البلدين، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على هذه البنود.

وذكر مسؤول إيراني كبير أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن تتراوح من 5 % إلى 7 % من قيمة البضائع المنقولة عبر المضيق. في المقابل، تناقش عُمان رسوما تقدر بنحو 3%، وتصر واشنطن على عدم فرض أي رسوم.

وقال المسؤول "كلما طال أمد تعطل الإمدادات، استمر السحب من الاحتياطيات التجارية العالمية لفترة أطول".

وقالت أربعة مصادر في القطاع إن الاتفاق المقترح يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأميركية وشروط التأمين المفروضة على أي مدفوعات.