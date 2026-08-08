33 مليون دينار لإنشاء المحطة الرئيسية للباص سريع التردد في عمان

خبرني - قال مدير دائرة مشاريع البنية التحتية للباص سريع التردد في أمانة عمّان الكبرى، جعفر الطرمان، الجمعة، إن مشروع المحطة الرئيسة للباص سريع التردد يعدّ من المشاريع الكبرى والاستراتيجية في أمانة عمّان.

وأضاف الطرمان، أنه جرى الأسبوع الماضي إحالة العطاء إلى مقاول محلي، فيما تعمل الأمانة حالياً على استكمال الإجراءات التعاقدية تمهيداً لإصدار أمر البدء قريبا.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ سنتين من تاريخ أمر البدء، مبينا أن قيمة المشروع نحو 33 مليون دينار، وتشمل أعمال تصميم المحطة وتنفيذها.

ويعدّ من المشاريع الضخمة في أمانة عمّان، وفقا لمدير دائرة مشاريع الذي لفت إلى أنه جرى إجراء تحديثات جوهرية على تصميم المحطة استناداً إلى التغذية الراجعة من المحطات التي نفذت سابقاً، الأمر الذي استدعى تعديل التصميم بشكل أساسي.

وأشار إلى أنه بعد صدور قرار الإحالة، وإصدار أمر البدء للمقاول خلال مدة قريبة جداً، ستبدأ أعمال التنفيذ.

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المشروع، قال الطرمان إن موقع المحطة يقع ضمن منطقة تشهد حركة نشطة لوسائط النقل العام، وحركة مشاة ومرور كثيفة، إضافة إلى وجود بنية تحتية وخدمات تحت الأرض تشمل شبكات المياه والكهرباء، تتطلب نقلها، وهنالك مبانٍ قائمة سيتم إزالتها.

وأكد الطرمان أن الأمانة وفرت محطة ركاب مؤقتة لتلبية احتياجات مستخدمي النقل العام إلى حين استكمال المشروع، موضحاً أنها تخدم باص عمّان والباص سريع التردد داخل العاصمة، كما توجد محطة أخرى تخدم خط عمّان–الزرقاء، وتواصل تقديم الخدمة للمشاة والركاب بشكل مستمر.

وأشار إلى أن السلامة العامة تشكل أولوية في جميع مراحل المشروع، بدءاً من التصميم مروراً بالتنفيذ وانتهاء بالتسليم، مبينا أن الأمانة اعتمدت خلال مرحلة التصميم أكواد سلامة عالمية، وتلتزم خلال مرحلة التنفيذ بالمواصفات والكودات العالمية، إلى جانب فرق سلامة متخصصة تعمل على حماية العاملين في المشروع والمواطنين في محيطه.

وأضاف أن أمانة عمّان مستمرة في تقديم التسهيلات لمستخدمي النقل العام، من خلال تطوير خدمات الباص سريع التردد، وزيادة جودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك توفير خدمات الإنترنت، مؤكدا أن الأمانة تعمل باستمرار على تطوير منظومة النقل العام اعتماداً على التغذية الراجعة من مستخدميها في العاصمة.

كما أكد الطرمان أن أمر البدء سيصدر خلال أسبوعين، لافتاً إلى أن الأعمال التمهيدية بدأت، وتشمل أعمال الرفع المساحي، وحصر الخدمات، وتجهيز المخططات.