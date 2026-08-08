خبرني - انطلقت من أمام مديرية سياحة محافظة الكرك، الجمعة، رحلات برنامج "أردننا جنة" إلى عدد من الوجهات السياحية والأثرية في مختلف أنحاء المملكة.

وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إنّ تنفيذ هذه الرحلات يأتي في إطار برنامج "أردننا جنة"، الذي يتضمن أكثر من 60 مسارًا سياحيًا تغطي مختلف محافظات المملكة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لزيارة واستكشاف المواقع السياحية والأثرية بأسعار مدعومة وخدمات منظمة، بما يدعم الحركة السياحية الداخلية واستدامة عمل القطاع السياحي.

وأشار المساعدة إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك، الأمر الذي يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المدينة.