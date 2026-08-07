قواعد مورينيو الجديدة في ريال مدريد تبدأ من المطبخ

خبرني - قرر جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد تغيير الكثير من القواعد القديمة التي كان يسير عليها اللاعبون، إذ أمرهم بتناول الوجبات معاً، كما أصبح أخصائي التغذية مسؤولاً عن كافة أصناف الطعام التي يقدمها النادي للاعبيه بخلاف المعمول به في السابق.

وكشفت صحيفة "آس" يوم الجمعة أن مورينيو أمر اللاعبين بتناول الطعام معاً في مقر التدريبات رغبة منه بتعزيز روح الفريق الواحد بعد المشاكل التي عانى منها الفريق نهاية الموسم الماضي.

وتابعت: مورينيو أمر أن يكون أخصائي التغذية مسؤولاً عن قوائم الطعام بأكملها بطريقة صارمة ومنظمة لتحقيق الأداء الأمثل، بعدما لاحظ أن هناك حرية أكبر في الطهي سابقاً.