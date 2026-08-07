مسؤول أميركي: تقدم في محادثات عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز

خبرني - قال مسؤول أميركي، الجمعة، إنّ هناك تقدماً في المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريباً.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق يضمن استئناف حركة الشحن التجاري دون عوائق.

وأكد أن الإجراءات الأميركية ستظل مرتبطة بالتطورات على الأرض، ومدى التزام إيران بالوفاء بتعهداتها، مشدداً على أن أي خطوات مستقبلية ستُبنى على ما يحدث فعلياً.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قال إنّ الولايات المتحدة قد تتوصل "اليوم أو غدا" إلى اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز لفترة تتراوح بين 30 و60 يوما، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة.

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين حتى الخميس هذا الأسبوع، مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

وهددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل إيران، كما طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر حال استهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وفي سياق التصعيد، أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، بعد تجدد المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في نيسان.

وحذّرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوّض مذكرة التفاهم مع واشنطن.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان قبل الحرب الممر المائي الرئيسي لنحو خمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذا هائلا مما سمح لها فعليا بامتلاك ورقة ضغط.