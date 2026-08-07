النائب طهبوب : الحكومة السابقة رفعت المديونية برقم مذهل

خبرني - قالت النائب ديمة طهبوب إن الحكومة الأخيرة قبل حكومة جعفر حسان رفعت المديونية برقم مذهل بلغت نحو 11.3 مليار دينار أردني خلال فترة ولايتها.

وأضافت طهبوب، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنها تذكرت إجابة وزير المالية على سؤال نيابي كانت قد وجهته حول المديونية في عهد الحكومات المتعاقبة، مشيرة إلى أن إجمالي الدين العام بلغ عند نهاية ولاية تلك الحكومة نحو 43.7 مليار دينار، مقارنة بـ33 مليار دينار عند تسلمها الحكم.

وبحسب الأرقام التي أوردتها، فإن الزيادة في المديونية خلال تلك الفترة بلغت ما يقارب 7.88 مليون دينار يوميا.