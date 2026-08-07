*
السبت: 08 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • مصر.. وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات

مصر.. وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات

  • 07 أغسطس 2026
  • 21:54
مصر وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات

خبرني - لقي مسؤول مصري مصرعه إثر سقوط سقف سور معدني عليه، وذلك خلال تنفيذ حملة إزالة مخالفات بناء.

ووقعت هذه الحادثة في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة جنوب مصر، حيث لقي نور الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية للقرية، مصرعه إثر سقوط هيكل معدني "جمالون" وسور عقار مخالف عليه أثناء إشرافه المباشر على حملة مسائية لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المنطقة.

وكانت الحملة التنفيذية تُباشر أعمال الإزالة خلال الفترة الليلية، قبل أن ينهار الهيكل المعدني والجدار بشكل مفاجئ على رئيس الوحدة المحلية.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المسؤول إلى مستشفى الهرم في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

من جانبه، نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المسؤول الراحل، مؤكداً أنه كان "مثالاً للإخلاص والتفاني وأدى رسالته بكل أمانة حتى اللحظات الأخيرة من حياته".

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة المسؤول الراحل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يعود لمطاردة لقب التريليونير
أغنى 10 أثرياء في العالم.. إيلون ماسك يعود لمطاردة لقب التريليونير
  • 2026-08-08 15:10
إعصار «دولفين» يضرب اليابان ويهدد الصين
إعصار «دولفين» يضرب اليابان ويهدد الصين
  • 2026-08-08 14:18
«أخبروها أنها مصابة بالسرطان فاستأصلت رحمها.. ثم اكتشفت أن العينة ليست لها!»
«أخبروها أنها مصابة بالسرطان فاستأصلت رحمها.. ثم اكتشفت أن العينة ليست لها!»
  • 2026-08-08 10:14
إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما
إسبانيا تفرض قيودا على القادمين من إيطاليا ردا على إجراءات روما
  • 2026-08-08 08:12
مصر.. بيان حكومي يحسم مسألة أثارت رعب المواطنين
مصر.. بيان حكومي يحسم مسألة أثارت رعب المواطنين
  • 2026-08-08 07:44
الجزائر: مكافآت مالية للإبلاغ عن تجار المخدرات
الجزائر: مكافآت مالية للإبلاغ عن تجار المخدرات
  • 2026-08-08 00:55