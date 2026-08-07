مصر.. وفاة مسؤول إثر سقوط سور معدني خلال حملة إزالة مخالفات

خبرني - لقي مسؤول مصري مصرعه إثر سقوط سقف سور معدني عليه، وذلك خلال تنفيذ حملة إزالة مخالفات بناء.

ووقعت هذه الحادثة في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة جنوب مصر، حيث لقي نور الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية للقرية، مصرعه إثر سقوط هيكل معدني "جمالون" وسور عقار مخالف عليه أثناء إشرافه المباشر على حملة مسائية لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المنطقة.

وكانت الحملة التنفيذية تُباشر أعمال الإزالة خلال الفترة الليلية، قبل أن ينهار الهيكل المعدني والجدار بشكل مفاجئ على رئيس الوحدة المحلية.

وعلى الفور، تم استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المسؤول إلى مستشفى الهرم في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

من جانبه، نعى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المسؤول الراحل، مؤكداً أنه كان "مثالاً للإخلاص والتفاني وأدى رسالته بكل أمانة حتى اللحظات الأخيرة من حياته".

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة المسؤول الراحل.