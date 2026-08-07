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معايير صارمة جديدة لبيع الشاورما في الأردن

  • 07 أغسطس 2026
  • 21:31
معايير صارمة جديدة لبيع الشاورما في الأردن

خبرني = أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات واشتراطات صحية جديدة لتنظيم إعداد وتجهيز وجبات الشاورما والمايونيز في المطاعم، بهدف حماية الصحة العامة والوقاية من حوادث التسمم الغذائي.

وتضمنت الاشتراطات تحديد وزن سيخ الشاورما بـ 60 كغم كحد أقصى لضمان نضج اللحوم كاملا، على ألا تتجاوز مدة استخدامه 12 ساعة من بداية التحضير، مع حظر استخدام البيض الطازج أو بودرته في إعداد صوص المايونيز والثومية للوقاية من بكتيريا "السالمونيلا".

كما ألزمت التعليمات المطاعم بتوفير ثلاجات بسعة كافية تتناسب مع طاقتها الإنتاجية لمنع تكديس اللحوم خارج التبريد، مع الالتزام بدرجات حرارة محددة في الـمشاغل، وإلزامية الحصول على رخص المهن والشهادات الصحية والفحوصات الدورية للعاملين.

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