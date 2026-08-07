الأميرة آية بنت فيصل نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة

خبرني - اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، سمو الأميرة آية بنت فيصل، رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، نائبا لرئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة وعضوا في مجلس إدارته.

وجاء اعتماد سموها خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، الذي عقد بالتزامن مع أعمال الجمعية العمومية السادسة والعشرين للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، يوم الجمعة، في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشاركت سمو الأميرة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي بصفتها عضوا في مجلس إدارته، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الوطنية من مختلف أنحاء القارة، حيث ناقشت الاجتماعات عددا من الملفات المتعلقة بتطوير الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية في آسيا، إلى جانب سبل تعزيز التعاون والشراكات بين الاتحادات الأعضاء.

ويأتي اختيار سموها لمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا في إطار حضورها المتنامي في الهيئات الإدارية للكرة الطائرة على المستويين القاري والإقليمي.

وكانت سمو الأميرة قد انتخبت عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة للدورة 2024–2028، خلال الجمعية العمومية السابقة التي عقدت في بانكوك عام 2024.