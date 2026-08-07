الأردن.. ترجيح إعلان نتائج توجيهي 2008 الإثنين

خبرني - رجحت مصادر مطلعة لموقع خبرني إعلان نتائج الثانوية العامة لعام 2008 (توجيهي 2008) من قبل وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين الموافق 10 آب الحالي 2026.

وتقدم للامتحان (196,029) مشتركًا ومشتركة، موزعون وفق الفئات التالية: الطلبة النظاميون وعددهم (140,972)، منهم (127,956) طالبًا وطالبة في المسار الأكاديمي، و(13,016) في المسار المهني التقني، إضافة إلى (55,057) من المشتركين الجدد والمعيدين عن طريق الدراسة الخاصة.

وتوزع الطلبة النظاميون في المسار الأكاديمي على الحقول على النحو التالي: الصحي (45,116)، الهندسي (11,695)، العلوم والتكنولوجيا (16,347)، اللغات والعلوم الاجتماعية (11,946)، القانون والعلوم الشرعية (38,702)، والأعمال (4,150)، فيما عقد الامتحان في (790) مركزًا امتحانيًا في مديريات التربية والتعليم، شملت على (1,899) قاعة امتحانية، إضافة إلى (42) قاعة احتياط بواقع قاعة واحدة لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة كافة.

وتقدم للامتحان (200) مشترك في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعين على (17) مركزًا، كما سيتقدم (11) مشتركًا في مركز الحسين للسرطان، فيما تقدم للامتحان (611) مشتركًا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة موزعين كما يلي: الصم (135)، الكفيفون (79)، إعاقات حركية (158)، شلل دماغي (97)، ضعاف البصر (142).



وتقدّم الطلبة لامتحانات المباحث التخصصية وفق الحقول التي اختاروها، وشملت مواد مثل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الأرض والبيئة، وعلم الحاسوب، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، والعلوم الإسلامية، إلى جانب المباحث المهنية والتخصصية الخاصة بكل مسار، وذلك بحسب الخطة الدراسية المعتمدة لكل حقل وتخصص