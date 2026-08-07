*
السبت: 08 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تفاصيل العطوة العشائرية في قضية مقتل ماجدة العجارمة

  • 07 أغسطس 2026
  • 19:27
تفاصيل العطوة العشائرية في قضية مقتل ماجدة العجارمة

خبرني - توجهت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة  جاهة برئاسة الشيخ عبد الكريم سلامة الحويان والمكونة من أصحاب السعادة والعطوفة من الشيوخ والوجهاء والمخاتير  إلى ديوان عشيرة العواودة في منطقة حسبان وكان في استقبالهم جمع غفير من الشيوخ والوجهاء من عشيرة العواودة خاصة والعجارمة عامة المدونة أسماؤهم أدناه.

وبعد التداول في موضوع القتل والذي تسبب به بشار العواودة والذي أدى الى وفاة ماجدة العواودة، وقد تكرم آل العواودة/العجارمة وعلى لسان الدكتور محمد عايد العواودة بإعطاء عطوة عشائرية لمدة ستة شهور من تاريخه.
ملاحظات أو شروط اضافية:
1- عدم دخول لواء ناعور ومحافظة مادبا ومرج الحمام
2- الجلوة تشمل حسين توفيق عايد العواودة وأبناءه كلا من علاء حسين العواودة وأنس حسين العواودة.
وتكرم الدكتور محمد عايد وجميع أبناء التوفيق بعودة 200 شخص، وذلك تعظيما لله ثم لرسوله ثم لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وللجاهة الكريمة.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الاردن .. متعافٍ من الكريستال يحذر: بدأت بالتجربة وانتهت بدمار حياتي.. وتحذيرات من الهلاوس والوفاة
الاردن .. متعافٍ من الكريستال يحذر: بدأت بالتجربة وانتهت بدمار حياتي.. وتحذير...
  • 2026-08-08 15:41
الحكومة تعلن بدء أعمال تصميم تلفريك عمّان
الحكومة تعلن بدء أعمال تصميم تلفريك عمّان
  • 2026-08-08 15:29
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز
الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية في مضيق هرمز
  • 2026-08-08 15:01
343 مشروعًا تتحرك.. الحكومة الاردنية تكشف حصاد 6 أشهر من التحديث الاقتصادي
343 مشروعًا تتحرك.. الحكومة الاردنية تكشف حصاد 6 أشهر من التحديث الاقتصادي
  • 2026-08-08 14:50
أكثر من 42 ألف مسافر عبر جسر الملك حسين خلال أسبوع
أكثر من 42 ألف مسافر عبر جسر الملك حسين خلال أسبوع
  • 2026-08-08 14:12
مطعم في عمان يشعل نزاعًا قضائيًا.. وافد مصري يتهم شريكه بإبعاده عن الأردن
مطعم في عمان يشعل نزاعًا قضائيًا.. وافد مصري يتهم شريكه بإبعاده عن الأردن
  • 2026-08-08 14:00