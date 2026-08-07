تفاصيل العطوة العشائرية في قضية مقتل ماجدة العجارمة

خبرني - توجهت في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة جاهة برئاسة الشيخ عبد الكريم سلامة الحويان والمكونة من أصحاب السعادة والعطوفة من الشيوخ والوجهاء والمخاتير إلى ديوان عشيرة العواودة في منطقة حسبان وكان في استقبالهم جمع غفير من الشيوخ والوجهاء من عشيرة العواودة خاصة والعجارمة عامة المدونة أسماؤهم أدناه.

وبعد التداول في موضوع القتل والذي تسبب به بشار العواودة والذي أدى الى وفاة ماجدة العواودة، وقد تكرم آل العواودة/العجارمة وعلى لسان الدكتور محمد عايد العواودة بإعطاء عطوة عشائرية لمدة ستة شهور من تاريخه.

ملاحظات أو شروط اضافية:

1- عدم دخول لواء ناعور ومحافظة مادبا ومرج الحمام

2- الجلوة تشمل حسين توفيق عايد العواودة وأبناءه كلا من علاء حسين العواودة وأنس حسين العواودة.

وتكرم الدكتور محمد عايد وجميع أبناء التوفيق بعودة 200 شخص، وذلك تعظيما لله ثم لرسوله ثم لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وللجاهة الكريمة.

