دييغو فورلان مدربا لمنتخب أوروغواي

خبرني - أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم اليوم الجمعة، تعيين الأسطورة دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب الأول.

وذكر الاتحاد الأوروغوياني عبر موقعه الرسمي أن فورلان والذي يعد أحد أهم شخصيات كرة القدم في أوروغواي، سيصبح مدربا للمنتخب الأول بالإضافة إلى عمله كمدرب لمنتخب أوروغواي للشباب (أقل 20 عاما).

وأوضح أن فورلان سيعود للمكان الذي قدم نفسه لكرة القدم العالمية من خلاله، كما أنه رمز لجيل لن ينسى في بلاده، ليقدم مساهمة جديدة من موقع المدير الفني.

وتابع الاتحاد في بيانه أن الثنائي سانتياغو إسباندين ودييغو بيريز سيعملان مع فورلان كمساعدين، فيما سيتولى ماركو مانسولينو منصب المعد البدني وإغناسيو بورداد كمدرب حراس مرمى، وغابرييل سكرليتش كمحلل فيديو.

وسيتولى فورلان المهمة خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا، والذي رحل عن منصبه بعد خروج أوروغواي من الدور الأول بكأس العالم 2026.

وسيكون أول تحد لفورلان مع المنتخب الأول هو فترة التوقف الدولي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، حيث سيخوض الفريق مباريات ودية.