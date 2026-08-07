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الاقتصاد الأميركي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو خلافاً للتوقعات

  • 07 أغسطس 2026
  • 18:07
الاقتصاد الأميركي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو خلافاً للتوقعات

خبرني - شهد سوق العمل الأميركي تراجعًا مفاجئًا في الوظائف غير الزراعية خلال يوليو/تموز 2026، في مؤشر جديد على تباطؤ سوق العمل، وسط الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الصراع مع إيران، بينما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف، وفقًا لبيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات تراجع الوظائف غير الزراعية المعدلة موسميًا بنحو 23 ألف وظيفة خلال يوليو/تموز على نحو غير متوقع، مقارنة بانخفاض قدره 20 ألف وظيفة في يونيو/حزيران بعد تعديل البيانات بالخفض، في حين كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة الوظائف بنحو 83 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

وأدت تعديلات "وزارة العمل" إلى خفض 103 آلاف وظيفة من قوائم الرواتب في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى 4.1% في يوليو/تموز، مقارنة بالمستوى السابق، بينما تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات.

وأشارت أرقام الوظائف لشهر يونيو/حزيران الصادرة عن "وزارة العمل" إلى انعكاس حاد لسوق العمل الأميركي، مع اتجاه أصحاب الأعمال الأميركيون لشطب الوظائف.

وتشير هذه البيانات إلى استمرار فقدان سوق العمل الأميركي للزخم، مع ضعف وتيرة التوظيف مقارنة بالتوقعات، وهو ما قد يزيد أهمية بيانات سوق العمل المقبلة في تقييم مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأميركية.

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