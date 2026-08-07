ريال مدريد يعير ماستانتونو إلى فيورنتينا حتى صيف 2027

خبرني - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، انتقال لاعبه الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة.

وقال النادي الملكي إن ريال مدريد وفيورنتينا توصلا إلى اتفاق يقضي بإعارة ماستانتونو حتى نهاية الموسم المقبل، وتحديدا حتى 30 حزيران/يونيو 2027.

ويأتي رحيل ماستانتونو ضمن سلسلة من التحركات في صفوف ريال مدريد، بعدما أعلن النادي انتقال سيزار بالاسيوس إلى فولهام الإنجليزي.

وجاء الإعلان عن انتقال بالاسيوس بعد دقائق من إعلان رحيل جونزالو جارسيا، مهاجم الفريق الأول، إلى النادي الإنجليزي الذي يقوده المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لريال مدريد

