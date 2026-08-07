برشلونة يقدّم عرضه الأول لضم رودري

خبرني - قدم نادي برشلونة عرضًا بقيمة تبلغ حوالي 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت إضافية لضم رودري، لكن نادي مانشستر سيتي يقدر قيمة لاعب خط الوسط الإسباني بحوالي 80 مليون يورو، ويعتبر عرض الإسبان أقل بكثير من المستوى المطلوب لبدء المفاوضات.

ويصر نادي سيتي على أنه لا تجري حاليًا أي محادثات جادة بين الناديين، لأنه لم يتلقَ بعد ما يعتبره عرضًا جادًا وفقاص لـ"ذي أثليتك".

يرغب رودري في العودة إلى إسبانيا، ويُعد برشلونة وجهته المفضلة، ويُعتبر أسلوب لعب النادي ووجود 8 من أعضاء المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم 2026 في غرفة الملابس من العوامل الرئيسية وراء اهتمامه.

وكان ريال مدريد قد عمل أيضًا على إبرام صفقة لضم رودري في وقت سابق من هذا الصيف، واعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق.

ينتهي عقد رودري مع مانشستر سيتي في عام 2027، ولم يُبدِ اهتماما يذكر لتجديد عقده، وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 قد قاد المنتخب الإسباني بصفته قائدًا للفريق إلى الفوز بلقب كأس العالم 2026، وحصل على جائزة الكرة الذهبية للبطولة، ومن المتوقع أن يعود قبل نهاية أغسطس بعد خضوعه لعملية جراحية بسيطة في الظهر عقب كأس العالم.

وشهد مانشستر سيتي تغييرات كبيرة، مع رحيل بيب غوارديولا وبرناردو سيلفا وجون ستونز عن النادي، وعزز خط وسطه بالتعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست، كما يسعى للتعاقد مع لاعب خط وسط ليل أيوب بوعدي.

انضم رودري إلى مانشستر سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2019، وخاض 298 مباراة، وسجل 28 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا. وغاب عن معظم موسم 2024-2025 بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، كما عانى من مشاكل في أوتار الركبة والفخذ الموسم الماضي.