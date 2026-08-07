حقيقة اعتزال الفنانة إلهام الفضالة

خبرني - حسمت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة الجدل حول شائعة اعتزالها الفن، مؤكدة أن ما نُشر عنها مجرد منشور مزيف لا يمثلها ولا يعكس موقفها

وظهرت الفضالة عبر حسابها على سناب شات، لتوضح موقفها من تلك الأنباء، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله بشأن اعتزالها الفن بشكل نهائي.

وأعربت الفنانة الكويتية عن استيائها من انتشار محتوى غير صحيح يحمل اسمها، مشيرة إلى أن المنشورات المتداولة لم تصدر عنها، ولا تعبر عن قرار أو موقف اتخذته.

وأوضحت أنها في حال قررت يومًا إنهاء مشوارها الفني، فإنها لن تعلن عن ذلك من خلال منشور مكتوب، بل ستتوجه بنفسها إلى جمهورها للكشف عن القرار والتحدث عنه بصورة مباشرة وواضحة.

حقيقة الاعتزال

بدأت موجة الجدل بعد انتشار منشور منسوب إلى إلهام الفضالة، تضمن إعلانًا مزعومًا عن اعتزالها المجال الفني بعد سنوات طويلة من العمل، والتفرغ لحياتها الأسرية والخاصة إلى جانب مشروعاتها التجارية.

وحمل المنشور المتداول عبارات توحي بأن الضغوط الناتجة عن الشائعات والأحاديث المتداولة حول حياتها أصبحت تؤثر في استقرارها النفسي والأسري، قبل أن تؤكد الفنانة أن هذا المحتوى لا يمت إليها بصلة.

ويأتي توضيح الفضالة ليضع حدًا للتكهنات التي انتشرت خلال الفترة الماضية بشأن مستقبلها الفني، خاصة في ظل استمرارها في تنفيذ أعمال جديدة وعدم إعلانها عن أي قرار يتعلق بالابتعاد عن التمثيل.

عمل سينمائي جديد

وبالتزامن مع نفيها شائعة الاعتزال، تواصل إلهام الفضالة نشاطها الفني من خلال مشاركتها في تصوير فيلمها السينمائي الجديد "ميس آن"، الذي يضم مجموعة من الفنانين، من بينهم طارق العلي وشهاب جوهر وأحلام التميمي وجلنار وشملان العميري.

وتقدم الفضالة خلال العمل شخصية امرأة تصبح مسؤولة عن رعاية أبناء زوجها عقب وفاة والدتهم، بعدما تترك الراحلة وصية تتعلق بأهمية الاهتمام بأطفالها والحرص على رعايتهم.

وتشكل الوصية نقطة محورية في تطور الأحداث، إذ تنطلق منها مجموعة من المواقف التي تجمع بين الطابع الاجتماعي والكوميدي، ضمن حبكة تتناول العلاقات الأسرية والتحديات التي تواجه الشخصيات.

ويناقش الفيلم عددًا من القضايا المرتبطة بالمراهقين، من خلال مسارات درامية متعددة تسلط الضوء على المشكلات التي يواجهها كل منهم، مع طرح مجموعة من الرسائل الإيجابية والحلول التي تتناسب مع طبيعة الأحداث.