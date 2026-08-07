ترمب يقرر إنفاق أموال ضخمة في انتخابات التجديد النصفي

خبرني - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيفتح المجال أمام إنفاق أموال ضخمة على الحملة الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفتح المجال أمام إنفاق أموال ضخمة مخصصة لحملته الانتخابية لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وبسؤاله عما إذا كان يخطط لأخذ جزء صغير من أموال لجنة العمل السياسي الداعمة لترامب "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" المعروفة اختصارا باسم "ماغا"، قال ترامب "بالطبع، سأفعل ذلك"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بانشبول نيوز"، نشرت اليوم الجمعة "يمكنني إنفاقه على أي شيء أريده تقريبا. سأساعد الجمهوريين".

غير أنه حتى الأسبوع الماضي، لم يوقع ترامب على خطة لإنفاق أي من مبلغ 401 مليون دولار، الذي جمعه من المتبرعين السياسيين، طبقا لما ذكرته بلومبرغ، مما أثار قلق الحلفاء من أن المال سيبقى بدون استخدام، مع بقاء أقل من 100 يوم على الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري، بزعامة ترامب، إلى احتمال خسارته مجلس النواب واضطراره لخوض معركة شرسة للمحافظة على مجلس الشيوخ.

ويخوض الجمهوريون الشوط الأخير من السباق الانتخابي بأغلبية ضئيلة تاريخيا في مجلس النواب، ومعدلات تأييد ضعيفة للرئيس، في ظل تصاعد سخط الناخبين من غلاء المعيشة والحرب مع إيران.

ويرى موقع الانتخابات الأميركي "ديسجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) أن احتمال فوز الحزب الديمقراطي في مجلس النواب تبلغ نسبته 59 بالمئة، متوقعا حصوله على أغلبية قوامها 224 مقابل 211 مقعدا.

ويحظى الجمهوريون في المجلس بأغلبية 53 مقابل 47، ما يعني أن الديمقراطيين يحتاجون إلى الفوز بأربعة مقاعد.