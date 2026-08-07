زراعة جرش تُقدم 1368 خدمة وتُوزع 260 ألف شتلة

خبرني - تواصل مديرية زراعة جرش تنفيذ برامجها وخططها الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي، محققة سلسلة من الإنجازات في مجالات مختلفة إلى جانب تنفيذ مشاريع نوعية وتقديم آلاف الخدمات للمزارعين، بما يعكس جهود وزارة الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة.

وأكدت مديرة زراعة جرش عُلا المحاسنة أن المديرية نفذت منذ بداية العام حزمة واسعة من البرامج والخدمات التي استهدفت مختلف القطاعات الزراعية، انسجاماً مع خطط وزارة الزراعة الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأوضحت المحاسنة أن قسم الإنتاج النباتي والوقاية قدم 1368 خدمة مرتبطة بترخيص الحيازات الزراعية والعمالة الوافدة، كما أنجزت المديرية معاملات ترخيص وتجديد عشرات المنشآت الزراعية، شملت المشاتل والمعارض الزراعية ومحال تداول المواد الزراعية ومزارع إنتاج الفطر وأصدرت 31 شهادة للتصدير، منها 12 شهادة منشأ للحبوب و19 شهادة صحية زراعية، إضافة إلى إنجاز 50 معاملة لتقدير إنتاجية الأراضي لصندوق المعونة الوطنية.

وبينت أن المديرية نفذت 23 حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية على مساحة 470 دونمًا استفاد منها 83 مزارعًا، إلى جانب تعليق 3500 مصيدة لونية وغذائية غطت نحو 1000 دونم واستفاد منها 160 مزارعًا، فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية لمزارعي الزيتون والمشاركة في أعمال الرقابة على مجرى سيل الزرقاء.

وأشارت إلى أن قسم الثروة الحيوانية واصل تقديم خدماته حيث جددت المديرية تراخيص عشرات مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والمناحل ومصانع الأعلاف والصيدليات البيطرية.

ولفتت إلى أن المديرية واصلت تقديم الخدمات البيطرية من خلال معالجة 3192 حالة من الأمراض المعدية، وتحصين 112597 رأسًا ضد الأمراض الوبائية، ومعالجة 720 حالة من الأمراض غير المعدية، ومكافحة الطفيليات الخارجية لأكثر من 23 ألف حالة كما أجرت 936 فحص حمل، وسحبت 1580 عينة دم، ونفذت 228 فحص حساسية، إلى جانب ترقيم 20880 رأسًا من الضأن والماعز استفاد منها 188 مزارعًا، وإصدار 184 دفتر خدمات للثروة الحيوانية، وإنجاز معاملات خاصة بالعمالة الزراعية.

وأضافت أن قسم الإرشاد الزراعي أطلق مدرستين حقليتين متخصصتين في الزراعة المائية المنزلية والعمودية، استفاد منهما 40 مشاركًا، كما نفذت حملات توعوية ودورات تدريبية وجولات إرشادية ميدانية، شملت 74 جولة منذ بداية العام، إلى جانب تنظيم فعاليات متخصصة في الزراعة الذكية وجني العسل، استفاد منها نحو 100 مشارك.

وقالت إن المديرية تواصل دعم المزارعين بوسائل المكافحة المتكاملة للآفات، من خلال توزيع 2160 مصيدة لونية وغذائية، استفاد منها 145 مزارعًا وشملت نحو 990 دونمًا.

وذكرت أن المديرية وقعت 86 اتفاقية لمشاريع الحصاد المائي، وتسلمت 13 بئرًا من المشاريع المنجزة، كما أنجزت مشروع تبطين قناة المغاسل بطول 2000 متر في منطقة وادي سوف، ومشروع تبطين قناة أبو الرمل والشاتوت الشرقي، إلى جانب تنفيذ دورة تدريبية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في مجال إدارة الأعمال الزراعية.

وأاشارت إلى أن المديرية أصدرت المديرية 142 تذكرة نقل و49 رخصة استثمار، ورخصتين لاقتناء مواد حرجية، إضافة إلى توزيع 2000 غرسة حرجية، والتعامل مع 39 قضية تتعلق بالقطع الجائر والتعديات على الثروة الحرجية.

وبينت أن المديربة قد أعدت المديرية خطة متكاملة لمكافحة حرائق صيف 2026، تضمنت فتح خطوط نار، وتنظيف الأعشاب، وإزالة الأشجار الجافة، بالتزامن مع تنفيذ حملات توعوية استهدفت أكثر من 400 شخص ضمن مبادرة سفراء الغابات.

وأوضحت أن مشتل الفيصل الزراعي يواصل تنفيذ خططه الإنتاجية، حيث أنتج 150 ألف شتلة زيتون، و15 ألف شتلة رمان، و15 ألف شتلة تين، و10 آلاف شتلة عنب، إضافة إلى 70 ألف شتلة حرجية، كما نجح في إنبات بذور الفستق الحلبي الهجين ضمن خطة وزارة الزراعة للتوسع في زراعته بالمملكة.