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إعادة فتح مصنع الحديد في الهاشمية

  • 07 أغسطس 2026
  • 15:20
إعادة فتح مصنع الحديد في الهاشمية

خبرني - نفذت وزارة البيئة، اليوم الجمعة الموافق 7/8/2026، جولة ميدانية على شركة معدن لصهر الحديد في منطقة الفيحاء بلواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، وذلك ضمن برنامج الجولات الرقابية الدورية التي تنفذها الوزارة، وبمشاركة الحاكمية الإدارية والفريقين الهندسي والفني المختصين.

وجرى خلال الجولة الوقوف على الواقع الميداني للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات البيئية، حيث تقرر إعادة فتح الشركة لغايات تصويب الأوضاع، على أن يقتصر التشغيل خلال هذه المرحلة على الحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية.

كما تم إلزام الشركة بتقديم دراسة فنية متخصصة لعرضها يوم الأحد الموافق 9/8/2026 أمام الجهات المعنية في الحاكمية الإدارية ووزارة البيئة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على عناصر البيئة وتحقيق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات البيئية واستمرارية النشاط الاقتصادي، بما يخدم المصلحة العامة والدورة الاقتصادية في المملكة.

وشددت الوزارة على استمرار تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على مختلف المنشآت والقطاعات الصناعيه في جميع مناطق المملكة، ضمن برنامجها الدوري لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والتأكد من تصويب أي ملاحظات أو مخالفات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

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