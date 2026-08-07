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شنكول قادر تبحث مع بني مصطفى تحضيرات مؤتمر دولي للمرأة في الأردن

  • 07 أغسطس 2026
  • 14:54
شنكول قادر تبحث مع بني مصطفى تحضيرات مؤتمر دولي للمرأة في الأردن

خبرني - في إطار حرص جمعية الإخاء الأردنية العراقية على توسيع جسور التعاون مع المؤسسات الرسمية، عقدت الدكتورة شنكول قادر، رئيسة الجمعية، لقاءً مع وزيرة التنمية الاجتماعية، السيدة وفاء بني مصطفى.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك، حيث ركز النقاش على التحضير لـ مؤتمر دولي حول المرأة، من المقرر عقده في رحاب وزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستعراض التحديات التي تواجهها في مجالي القيادة والاقتصاد، مع إبراز قصص النجاح الملهمة للنساء القياديات. كما يعد منصة للحوار وتعزيز الشراكات بين الدول والمنظمات لدعم مشاركة المرأة الفعالة في مختلف القطاعات.
وأشادت الدكتورة شنكول قادر بـ "التوجه التشاركي الذي تبديه وزارة التنمية الاجتماعية"، مؤكدةً حرص الجمعية على البناء على هذه اللقاءات لترجمة العلاقات الأخوية إلى مبادرات وبرامج مشتركة تعزز العمل التنموي.

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