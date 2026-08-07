التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد

خبرني - أفاد مصدر مقرب من الجيش السعودي، الجمعة، بأن التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية، لن يقف "مكتوف اليدين" أمام تصعيد ميليشيا الحوثي، هجماتهم على القوات الحكومية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "التحالف لا يريد التصعيد، ولكن لن نسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض".

وكان 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية قتلوا بهجوم جديد بالطائرات المسيّرة شنّه الحوثيون الجمعة على محافظة مأرب، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع إن "الحصيلة الأولية للهجوم الحوثي بالمسيرات على منطقة حريب في جنوب مأرب ثلاثة قتلى وأربعة جرحى".

وأصبح اليمن الشهر الماضي أحدث جبهة في سياق الحرب في الشرق الأوسط، بعدما صعد الحوثيون هجماتهم معلقين هدنة مع الحكومة اليمنية دامت منذ العام 2022.

ثم أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على موانئ السعودية وبدأوا باستهداف ناقلات نفط تابعة لها.

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما لقوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.