حملة لإزالة المركبات المهملة والمعطلة في الرصيفة

خبرني - وجه متصرف لواء الرصيفة، رئيس لجنة السلامة العامة، الدكتور أيمن الرومي بني خالد، الجهات المعنية باللواء إلى المباشرة بتنفيذ حملة ميدانية لمعالجة وإزالة المركبات القديمة والمهملة والمعطلة المتروكة في الطرق العامة والأحياء السكنية، وذلك استنادا إلى خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة إشغالات الطرق العامة والأرصفة والخطة التنفيذية المنبثقة عنها.

وفي حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، أكد بني خالد، أن الحملة تأتي في إطار تعزيز السلامة العامة، والمحافظة على المظهر الحضري، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، ومعالجة الإشغالات التي تعيق استخدام الطرق ومواقف الاصطفاف، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال الحصر والرصد الميداني، وتوجيه الإشعارات لأصحاب المركبات لتصويب أوضاعها، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحق غير الملتزمين، بالتنسيق بين بلدية الرصيفة والمراكز الأمنية والجهات المختصة.

كما دعت لجنة السلامة العامة وبلدية الرصيفة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن مواقع المركبات المهملة أو المعطلة، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

وباشرت الجهات المعنية في لواء الرصيفة تنفيذ حملة إزالة العوائق وإشغالات الطرق العامة والأرصفة، وذلك تنفيذاً لمخرجات الاجتماع الذي عقده متصرف لواء الرصيفة، رئيس لجنة السلامة العامة، الدكتور أيمن الرومي بني خالد، مع الجهات المختصة في دار بلدية الرصيفة، والذي تم خلاله إقرار البرنامج التنفيذي الذي أعدته البلدية لتنفيذ خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة إشغالات الطرق العامة والأرصفة.

وتهدف الحملة إلى إزالة الإشغالات المخالفة، وتعزيز السلامة العامة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية، والمحافظة على المظهر الحضاري، من خلال تنفيذ حملات ميدانية مشتركة وفق البرنامج التنفيذي وبالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.