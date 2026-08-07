الرجاء المغربي يدرس فسخ عقد شرارة.. واللاعب يضع شرطا لإنهاء الاتفاق

خبرني - يتردد في أروقة نادي الرجاء المغربي توجه إدارة النادي لفسخ عقد اللاعب الأردني محمد أبو زريق الشهير بلقب "شرارة" رغم بقاء موسمين من عقده مع العملاق البيضاوي.

توجه الرجاء لإنهاء عقد شرارة أعاد للأذهان ما حدث مع اللاعب نفسه حينما لعب للترجي التونسي لكنه لم يكمل موسمه الأول من العقد الذي كان يمتد لثلاثة مواسم حيث تم الاستغناء عنه.

الرجاء المغربي يجس النبض فيأتي الرد

إدارة الرجاء التي تعاقدت مع شرارة لم تعد اليوم الإدارة ذاتها؛ حيث تتولى شركة خاصة إدارة وتمويل فريق الكرة ليستعيد مكانته وتعمل الآن على تعزيز صفوف الفريق وتم الاستغناء عن مجموعة من اللاعبين.

الإدارة الجديدة بادرت بالاتصال بمن يقود ملفات التعاقد مع شرارة وتمت معرفة رأيهم فيما إذا كان الرجاء يريد فسخ التعاقد فجاء الترحيب بالقرار ولكن بدفع القيمة المالية للعقد التي تقترب من المليون دولار وفقا لمقربين من شرارة، بعد تلقي هذا الرد، لم يُجرِ مدير التعاقدات في الرجاء، الذي قاد ملف فسخ العقد، أي اتصالات جديدة، رغم مرور نحو أسبوعين على المكالمة الهاتفية.



الرجاء المغربي تعاقد مع شرارة بمباركة من جمال السلامي ابن الرجاء والمدير الفني السابق للمنتخب الأردني وكان العقد يمتد لموسمين ونصف، حيث لعب شرارة نصف موسم فقط.

حكاية قديمة تعود للظهور

حكاية إنهاء العقد مع شرارة تكررت للمرة الثالثة في مسيرته، حيث كانت الأولى حينما فسخ عقده مع ناديه الرمثا عام 2021 والمرة الثانية كانت مع الترجي التونسي 2023 بعد انقضاء الموسم الأول للعقد الذي كان يمتد لثلاثة مواسم.

وجاء إنهاء العقد بطلب من النادي التونسي بسبب غياب شرارة المتواصل عن الملاعب للإصابة. وحصل شرارة على القيمة المالية لعقده مع الترجي وبلغت نحو مليون و200 ألف دولار.