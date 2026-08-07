الأردن: اعتداءات الحوثيين على السعودية خرق صارخ للقانون الدولي

خبرني - أدان الأردن الجمعة الاعتداء الذي نفّذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية باستخدام المقاذيف العشوائية، وأدّى إلى إصابة عددٍ من المدنيّين؛ اعتبرته انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع السعودية الشقيقة، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية، قد قال إن 11 مدنيا أصيبوا فيما وصفه بهجوم شنه الحوثيون على منطقة نجران الحدودية .

وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان أن المصابين من بينهم سبعة مواطنين سعوديين منهم امرأة وطفل في الرابعة من عمره أصيبا بحروق من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى يمني ومصريين اثنين وباكستاني.