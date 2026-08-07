الجيش اللبناني يفتح الطرق في بلدة المنصوري لعودة النازحين

خبرني - قام الجيش اللبناني، صباح اليوم، بأعمال فتح الطرق في بلدة المنصوري بقضاء صور تمهيدا لعودة أبنائها إليها، بعدما نزحوا بفعل الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي قبل يومين للسكان بالمغادرة.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت "إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل صوتية على جرافة للجيش اللبناني خلال فتح الطرق بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف أحياء في البلدة ومحيط عناصر الجيش، مما أدى إلى إصابة عنصر من الجيش ثم غادرت قوة الجيش البلدة".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات وحرائق في بلدة كونين ووادي الحجير ويقصف بالمدفعية بلدة ميس الجبل، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.كما أقدم على إحراق محطة مياه بلدة شقرا".