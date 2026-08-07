*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الجيش اللبناني يفتح الطرق في بلدة المنصوري لعودة النازحين

  • 07 أغسطس 2026
  • 12:29
الجيش اللبناني يفتح الطرق في بلدة المنصوري لعودة النازحين

خبرني - قام الجيش اللبناني، صباح اليوم، بأعمال فتح الطرق في بلدة المنصوري بقضاء صور تمهيدا لعودة أبنائها إليها، بعدما نزحوا بفعل الإنذار الذي وجهه الجيش الإسرائيلي قبل يومين للسكان بالمغادرة.

إلى ذلك، قال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت "إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل صوتية على جرافة للجيش اللبناني خلال فتح الطرق بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف أحياء في البلدة ومحيط عناصر الجيش، مما أدى إلى إصابة عنصر من الجيش ثم غادرت قوة الجيش البلدة".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات وحرائق في بلدة كونين ووادي الحجير ويقصف بالمدفعية بلدة ميس الجبل، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.كما أقدم على إحراق محطة مياه بلدة شقرا".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

ترمب يقرر إنفاق أموال ضخمة في انتخابات التجديد النصفي
ترمب يقرر إنفاق أموال ضخمة في انتخابات التجديد النصفي
  • 2026-08-07 16:27
تنصيب دي لا إسبرييا رئيسا لكولومبيا الجمعة يقرّبها من واشنطن وينقلها من اليسار إلى اليمين
تنصيب دي لا إسبرييا رئيسا لكولومبيا الجمعة يقرّبها من واشنطن وينقلها من اليسا...
  • 2026-08-07 16:19
تفاصيل الاتفاق حول مضيق هرمز بين عُمان وإيران
تفاصيل الاتفاق حول مضيق هرمز بين عُمان وإيران
  • 2026-08-07 15:55
اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث جميعها
اتفاق مكة للدفاع المشترك: أي هجوم مسلح على أي دولة يعد هجوما على الدول الثلاث...
  • 2026-08-07 14:22
السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقا دفاعيا بعد مفاوضات استمرت عاما
السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقا دفاعيا بعد مفاوضات استمرت عاما
  • 2026-08-07 13:49
لبنان.. إصابة جندي باستهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في المنصوري
لبنان.. إصابة جندي باستهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في المنصوري
  • 2026-08-07 12:38