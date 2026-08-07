واس: إردوغان يصل إلى جدة

خبرني - وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، إلى السعودية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، حيث من المتوقع أن يوقع في وقت لاحق في مدينة جدة اتفاقية دفاع مشترك مع المملكة وباكستان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوردت واس " وصل إلى جدة اليوم فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس جمهورية تركيا "، حيث من المقرر أن يعقد قمة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

وتوقع تركيا والسعودية وباكستان الجمعة، اتفاقا دفاعيا مشتركا، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات مع تعرض دول في الخليج لعدوان إيراني، وفق مصادرة مطلعة.

وسيجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، يرافقه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة لتوقيع الاتفاق.