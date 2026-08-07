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كاتس يغادر اجتماعا أمنيا لحضور حفل زفاف.. ونتنياهو يتساءل: أين هو؟

  • 07 أغسطس 2026
  • 11:56
كاتس يغادر اجتماعا أمنيا لحضور حفل زفاف ونتنياهو يتساءل أين هو

خبرني - أثار وزير الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس موجة من الانتقادات الحادة، بعد أن غادر اجتماع الكابينت في منتصفه، وذلك لحضور حفل زفاف وحفل خطوبة.


 وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية فإن كاتس غادر الاجتماع لحضور حفل زفاف نجل رئيس بلدية كريات آتا يعقوب بيرتس، وحفل خطوبة عائلة الحاخام بينتو في مدينة أسدود، وهو ما أثار استغراب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تساءل خلال الاجتماع عن مكان وزير الدفاع.

وجاءت مغادرة كاتس للاجتماع الأمني، وتنقله بين المناسبتين الاجتماعيتين، في وقت كان المجلس الوزاري يناقش قضايا أمنية مصيرية، وعلى رأسها ملف قطاع غزة وخطط نزع سلاح حماس، وهو الملف الذي يثير خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.

وعلق مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مغادرة كاتس للاجتماع ساخرا: "نزع سلاح حماس لا يستهوي وزير الدفاع كاتس. من الأفضل له حضور حفلات الزفاف والخطوبة، وأي حفل عيد ميلاد لأحد أعضاء حزب الليكود الذي يوافق على دعوته".

وفي محاولة لتبرير الموقف، أصدر مكتب وزير الدفاع بيانا قال فيه إن كاتس أجرى، قبل الاجتماع، سلسلة من المناقشات الأمنية استمرت نحو عشر ساعات في وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء، معتبرا أن هذه المناقشات كانت كافية لتغطية الجانب الأمني، ومشددا على أنه لا ينوي الإدلاء بتفاصيل حول المنتديات الأمنية التي شارك فيها، في محاولة لامتصاص الغضب الناتج عن هذه الخطوة.

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