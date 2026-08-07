قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

خبرني - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، قصفا مدفعيا استهدف بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما واصل الطيران المسيّر الإسرائيلي التحليق فوق بيروت وضاحيتها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الاحتلال أحرقت محطة مياه شقرا، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار.

وكان مصدر في الرئاسة اللبنانية قال الخميس إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب لبنان، مشترطة "التحقق" من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب الاتفاق الإطار.

وأبرم لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي اتفاق إطار ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوبي لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، بدءا من "مناطق تجريبية".

لكن حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه، وقال أمينه العام نعيم قاسم الثلاثاء إن المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان "إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".

وتراجعت وتيرة العنف في لبنان منذ توقيع اتفاق أميركي-إيراني أولي بشأن الحرب في الشرق الأوسط في حزيران ، ومن ثم إبرام الاتفاق الإطار.

وأحصى لبنان منذ بدء الحرب التي خلّفت دمارا واسعا خصوصا في جنوب لبنان، استشهاد أكثر من 4300 شخص، فيما قتل 38 جنديا ومتعاقدا مدنيا في إسرائيل.