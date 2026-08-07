وفاة طفل بحادث دهس خلال حفل حناء في جرش

خبرني - تحولت أجواء الفرح إلى حالة من الحزن في مخيم غزة بمحافظة جرش، بعد وفاة الطفل محمد أحمد أبو سعود إثر حادث دهس وقع أمام ساحة الاحتفال، تزامناً مع إقامة مراسم حفل الحناء الخاصة بزفاف أحد أفراد العائلة.

وبحسب ما أفاد به ذوو الطفل، فإن العائلة كانت تستعد للاحتفال بزفاف محمد يونس أبو السعود، قبل أن يقع الحادث الذي أودى بحياة الطفل، ليتحول الحفل إلى مأتم وسط حالة من الصدمة بين الأهل والحضور.

وسادت أجواء من الحزن في مخيم غزة، فيما توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الطفل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.