كوريا الجنوبية تعثر على 12 لغماً خشبياً جرفتها السيول من جارتها الشمالية

خبرني - أعلنت بلدة جانغهوا بمدينة إنتشون، شمال غربي كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها تلقت بلاغاً يفيد بوجود جسم مشبوه يطفو على سطح البحر بالقرب من رصيف ميناء هوانغتشيون في البلدة في 27 يوليو (تموز) الماضي.

وعقب تلقي البلاغ، توجهت السلطات العسكرية إلى الموقع، حيث انتشلت 3 صناديق خشبية ملغومة عثرت عليها طافية في المياه، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وتبين أن أحدها كان صندوقاً فارغاً، لكن الصندوقين الآخرين كانا ملغومين قابلين للانفجار، فقامت السلطات بالتخلص منهما بطريقة آمنة من خلال تفجيرهما.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الصناديق الخشبية الملغومة، التي عُثر عليها في أنحاء بلدة كانغهوا في الفترة من 24 يوليو (تموز) إلى 6 أغسطس (آب)، إلى 12 صندوقاً.

وترجح بلدة جانغهوا والسلطات العسكرية أن تكون هذه الألغام قد جرفتها الأمطار الغزيرة في كوريا الشمالية، قبل أن تحملها التيارات البحرية إلى سواحل جانغهوا.



