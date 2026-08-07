جفاف الفروة والقشرة.. مشكلتان مختلفتان يعاني منهما الرجال

خبرني - يعاني عدد كبير من الرجال من جفاف فروة الرأس، وهي مشكلة قد تبدأ بشعور بسيط بالحكة أو الشد بعد الاستحمام، قبل أن تتطور إلى تقشر مزعج وإحساس دائم بعدم الراحة.

ورغم انتشار هذه المشكلة، لا يزال كثيرون يعتقدون أن أي شامبو مضاد للقشرة قادر على حلها. لكن الحقيقة أن جفاف فروة الرأس والقشرة ليسا المشكلة نفسها، واستخدام المنتج الخاطئ قد يؤدي أحياناً إلى تفاقم الأعراض بدلاً من تحسينها.

أسباب جفاف فروة الرأس

تتضمن فروة الرأس حاجزاً طبيعياً يتكون من الدهون والماء وخلايا الجلد، وتتمثل مهمته في الحفاظ على الترطيب وحماية الجلد من العوامل الخارجية. وعندما يختل هذا الحاجز لأي سبب، تبدأ الفروة بفقدان الرطوبة بشكل أسرع، ما يؤدي إلى الجفاف والتقشر.

وتشير أبحاث منشورة في مجال طب الجلد إلى أن الإفراط في غسل الشعر، واستخدام الشامبوهات القاسية، والتعرض المتكرر للمياه الساخنة، بالإضافة إلى الطقس البارد والجاف، كلها عوامل تساهم في إضعاف هذا الحاجز الواقي.

كما يمكن لبعض العادات اليومية التي تبدو غير مؤذية، مثل استخدام منتجات تصفيف الشعر المحتوية على نسب مرتفعة من الكحول أو غسل الشعر أكثر من مرة يومياً، أن تؤدي تدريجياً إلى زيادة الجفاف وتهيج الجلد.



جفاف أم قشرة؟

من أكثر الأخطاء شيوعاً الخلط بين جفاف فروة الرأس والقشرة. ففي حالة الجفاف، تكون القشرة صغيرة وبيضاء وخفيفة، وغالباً ما تترافق مع شعور بالشد والحكة. أما القشرة الحقيقية فترتبط عادة بزيادة إفراز الدهون وتكاثر كائنات دقيقة موجودة طبيعياً على الفروة، وتكون القشور أكبر حجماً وتميل إلى اللون الأصفر أو المظهر الدهني.

وتكمن أهمية التمييز بين الحالتين في أن بعض أنواع الشامبو المضادة للقشرة تحتوي على مكونات علاجية قوية قد تزيد الجفاف إذا لم تكن القشرة هي السبب الحقيقي للمشكلة.

الاختيار المناسب للشامبو

عند اختيار شامبو لفروة الرأس الجافة، ينصح أطباء الجلد بالبحث عن المنتجات التي تحتوي على مواد مرطبة تعرف باسم "المرطبات الجاذبة للماء"، وهي مكونات تساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، مثل الغليسيرين وحمض الهيالورونيك واليوريا والبانثينول.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن هذه المكونات تساهم في تحسين وظيفة الحاجز الجلدي وتقليل فقدان الماء من البشرة، وهو ما ينعكس مباشرة على راحة فروة الرأس وتقليل التقشر. كما تعد الألوفيرا من المكونات المحببة للخبراء، نظراً لقدرتها على تهدئة التهيج وترطيب الجلد في الوقت نفسه.



فعالية المكونات المهدئة

عندما يترافق الجفاف مع الحكة، تصبح الحاجة إلى المكونات المهدئة أكثر إلحاحاً. ومن أبرز هذه المكونات الشوفان، والبابونج، والنياسيناميد، وهي عناصر تستخدم على نطاق واسع في مستحضرات العناية بالبشرة الحساسة بسبب خصائصها المضادة للالتهاب.

ويشير متخصصون إلى أن السيطرة على الالتهاب البسيط المصاحب للجفاف تساعد على كسر الحلقة المفرغة المتمثلة بالحكة والخدش المستمر، إذ يمكن أن يؤدي حك الفروة بشكل متكرر إلى تهيج إضافي وإضعاف البيئة المحيطة ببصيلات الشعر.



دور الشامبو الخالي من الكبريتات

لطالما ارتبطت الرغوة الكثيفة في أذهان المستهلكين بفعالية التنظيف، لكن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً دائماً. فالكبريتات، وهي مواد منظفة شائعة الاستخدام في كثير من أنواع الشامبو، تمنح المنتج قدرة عالية على إزالة الدهون وتكوين الرغوة. إلا أن هذه الميزة قد تتحول إلى مشكلة لدى أصحاب فروة الرأس الجافة، لأنها تزيل جزءاً من الزيوت الطبيعية التي يحتاجها الجلد للحفاظ على توازنه.

ولهذا السبب، يوصي العديد من أطباء الجلد بالشامبوهات الخالية من الكبريتات أو التي تحتوي على منظفات أكثر لطفاً، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من الحكة أو التقشر المتكرر.

عادات يومية مفيدة

على الرغم من أهمية اختيار المنتج المناسب، فإن النتائج الأفضل تتحقق عادة عندما يترافق استعماله مع تعديلات بسيطة في الروتين اليومي. فغسل الشعر بالماء الفاتر بدلاً من الساخن يساعد على حماية الطبقة الدهنية الطبيعية للفروة. كما أن تقليل عدد مرات غسل الشعر قد يكون مفيداً لبعض الرجال، خاصة إذا كانت فروة الرأس لا تميل إلى الإفرازات الدهنية الزائدة.

كذلك ينصح الخبراء بتجنب الإفراط في استخدام الجل والشمع ومنتجات التصفيف القوية، لأنها قد تترك بقايا تهيج الجلد أو تتطلب تنظيفاً متكرراً بشامبوهات قوية.

تأثير جفاف الفروة على الشعر

لا يعد جفاف فروة الرأس سبباً مباشراً لتساقط الشعر في معظم الحالات، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر في صحة الشعر ومظهره. فعندما تكون الفروة متهيجة باستمرار، يزداد احتمال تعرض الشعر للتكسر نتيجة الحك المتكرر والالتهاب المزمن. كما أن البيئة الصحية لفروة الرأس تعتبر عاملاً مهماً لدعم دورة نمو الشعر الطبيعية والحفاظ على قوته ولمعانه. لذلك يرى الخبراء أن العناية بالفروة لا تقل أهمية عن العناية بخصلات الشعر نفسها.

إذا استمرت الحكة والتقشر لأسابيع عدة رغم استخدام شامبو مناسب، أو إذا ظهرت أعراض مثل الاحمرار الشديد أو القشور السميكة أو الألم، فقد تكون المشكلة مرتبطة بحالات جلدية أخرى مثل الأكزيما أو الصدفية أو التهاب الجلد الدهني. وفي هذه الحالات، يصبح التشخيص الطبي ضرورياً لتحديد السبب الحقيقي ووصف العلاج المناسب، لأن الاعتماد على تغيير الشامبو وحده قد لا يكون كافياً.