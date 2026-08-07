القوات المسلحة العراقية: خطة أمنية لإحباط هجوم محتمل على السعودية

خبرني - أعلن صباح النعمان، الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية، فجر الجمعة، عن البدء بخطة أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى السعودية، أُجلت ولم تُلغى.

إلى ذلك أفادت مصادر أمنية في بغداد بأن الفصائل العراقية المسلحة أعادت انتشارها ميدانيا، عبر إخلاء مقراتها الثابتة واعتماد مواقع أقل ظهورا، وسط مخاوف من تصعيد أمني جديد.

وقال مسؤول أمني إن الفصائل نقلت أسلحة ومعدات حساسة، وقلّصت أعداد عناصرها في المواقع المعروفة، كما وزعت قياداتها وعناصرها على مواقع بديلة، بينها منازل وأماكن تقع على أطراف المدن.

في المقابل، تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة تحركات الفصائل، تحسبا لأي هجمات قد تنطلق من الأراضي العراقية، ومنعا لانزلاق البلاد إلى تصعيد إقليمي.

وفي إطار الإجراءات الأمنية،كشف مكتب رئيس الوزراء عن دفع تعزيزات عسكرية باتجاه بغداد مع رفع مستوى الجاهزية العسكرية.

وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر سعودي مسؤول لـ"العربية" و"الحدث" عن توافر تقارير استخباراتية موثوقة تفيد بوجود تنسيق بين جماعة الحوثي وميليشيات عراقية، بدعم من الحرس الثوري الإيراني، للإعداد لاعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن هذه المعطيات الاستخباراتية تُعد "صادمة"، كونها تأتي في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لدعم التهدئة والدفع نحو الحلول السلمية، في ظل مؤشرات إيجابية تشهدها مسارات التفاوض.

وأكد المصدر أن المملكة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها، مشددًا على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي عدوان، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويحمي أراضيها ومواطنيها.