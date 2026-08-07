تراجع الملاحة عبر مضيق هرمز وسط ترقب لمحادثات بين إيران وعُمان

خبرني - تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين حتى الخميس هذا الأسبوع، مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي.

وكشفت بيانات كبلر أن 4 سفن عبرت المضيق الخميس، منها ناقلة نفط خام عملاقة تحمل اسم (نيسوس كيا)، وهي تنقل نحو مليوني برميل من خام البصرة المحمل في العراق.

وكانت السفن الثلاث الأخرى ناقلتين محملتين بغاز البترول المسال وسفينة صغيرة لنقل البضائع السائبة.

وتشير بيانات كبلر إلى أن 6 ناقلات نفط خام فقط غادرت المضيق منذ بداية الأسبوع. ودخلت 21 سفينة حتى الآن، سلك معظمها المسار الذي حددته إيران.

وقالت مصادر في قطاع الشحن إن العديد من شركات التكرير الصينية والهندية سعت هذا الأسبوع إلى إدخال سفن إلى المضيق وتحميل النفط الخام من محطة البصرة في العراق، مستفيدة من الخصومات الكبيرة.

ومع ذلك، لم يتسن إدخال أي سفن حتى الآن، إذ قال مالكو سفن إنهم يتوخون الحذر بشأن دخول المضيق.

وعرضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خصومات تقترب من 30 دولارا للبرميل على خامي البصرة الثقيل والمتوسط للعملاء الراغبين في تحميل شحنات آب.

وعادة ما كانت تمر عبر المضيق من 130 إلى 140 سفينة قبل أن تغلق إيران الممر المائي منذ بداية الحرب الأميركية والإسرائيلية عليها في 28 شباط.

وقالت مصادر في قطاع النفط إن الاتفاق المقترح بين إيران وسلطنة عمان، الذي يمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، يصعب تطبيقه بسهولة بسبب العقوبات الأميركية والقيود التأمينية المرتبطة بالمدفوعات.

وأظهرت بيانات كبلر أن 26 سفينة عبرت مضيق باب المندب على البحر الأحمر الخميس، ارتفاعا من 19 سفينة في اليوم السابق. وفي المقابل، أحصت مجموعة بورصات لندن 28 سفينة، استنادا إلى نظام تتبع ومنهجية مختلفة.