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مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند (صور)

  • 07 أغسطس 2026
  • 08:46
مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند صور

خبرني - أفادت صحيفة Khaosod بأن عدد القتلى جراء حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية بمحافظة نونثابوري في ضاحية العاصمة بانكوك بتايلاند ارتفع إلى 7 أشخاص بالإضافة إلى إصابة 15 شخصا.

وذكرت الصحيفة أن قائمة القتلى شملت ثلاثة معلمين وثلاثة طلاب، كما أصيب 15 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وأشارت إلى أن الطالب الذي أطلق النار في حرم المدرسة قد انتحر.

وأفادت قناة Thai PBS أن المدرسة حددت هوية مطلق النار وهو طالب في الصف التاسع. وذكر تقرير القناة أنه أطلق عشرات الطلقات النارية في حرم المدرسة.

وتعمل قوات الأمن والإنقاذ في موقع الحادث. وحثت الشرطة السكان المحليين على تجنب السفر إلى المنطقة.

وتعرف مدرسة ثيبسيرين الثانوية، الواقعة في مقاطعة نونثابوري، إحدى ضواحي بانكوك في تايلاند، بأنها من أفضل المدارس في البلاد في إعداد الطلاب للالتحاق بالجامعة. ويدرس في المدرسة الطلاب من الصف الـ7 إلى الـ12.


 

مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند (صور)
مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند (صور)
مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند (صور)
مقتل 7 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدرسة بتايلاند (صور)

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