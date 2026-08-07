الذهب يتجه نحو أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني

خبرني - استقر سعر الذهب الجمعة في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني مدعوما بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 4235.57 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب 4.8% خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4293.80 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"، وأن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات في إمدادات بعض الأسلحة.

وتتجه أسعار النفط نحو تكبد خسارة أسبوعية. ويساعد انخفاض أسعار الطاقة على تهدئة المخاوف بشأن التضخم وتقليل التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وينتظر المتداولون تقرير الوظائف الأميركية لشهر تموز، والمقرر أن تصدره وزارة العمل في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 55% لرفع سعر الفائدة الأميركية في أيلول.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتا عند 3.5% إلى 3.75% في 29 تموز على الرغم من أن معدل التضخم يتجاوز بكثير 2%.

وأظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين انخفضت عمليات التسريح إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في تموز، وهو ما يتماشى مع أوضاع سوق العمل المستقرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% لتصل إلى 61.26 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1720.75 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1363.50 دولارا.