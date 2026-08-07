*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الذهب يتجه نحو أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني

  • 07 أغسطس 2026
  • 08:19
الذهب يتجه نحو أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني

خبرني - استقر سعر الذهب الجمعة في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني مدعوما بانخفاض أسعار النفط، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 4235.57 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكنه حقق مكاسب 4.8% خلال الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 4293.80 دولارا.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي "قريبا جدا"، وأن الإيرانيين لا يمكنهم الاستمرار.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواجه مشكلات في إمدادات بعض الأسلحة.

وتتجه أسعار النفط نحو تكبد خسارة أسبوعية. ويساعد انخفاض أسعار الطاقة على تهدئة المخاوف بشأن التضخم وتقليل التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويعد الذهب وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة عادة ما يقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وينتظر المتداولون تقرير الوظائف الأميركية لشهر تموز، والمقرر أن تصدره وزارة العمل في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون حاليا احتمالا بنسبة 55% لرفع سعر الفائدة الأميركية في أيلول.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نطاق سعر الفائدة المستهدف ثابتا عند 3.5% إلى 3.75% في 29 تموز على الرغم من أن معدل التضخم يتجاوز بكثير 2%.

وأظهرت البيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل طفيف الأسبوع الماضي، في حين انخفضت عمليات التسريح إلى أدنى مستوى لها منذ عامين في تموز، وهو ما يتماشى مع أوضاع سوق العمل المستقرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% لتصل إلى 61.26 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1720.75 دولارا، وهبط البلاديوم 0.5% إلى 1363.50 دولارا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

روسيا: ارتفاع صادرات الغاز 11 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي
روسيا: ارتفاع صادرات الغاز 11 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي
  • 2026-08-07 12:26
النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز
النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز
  • 2026-08-07 08:16
النفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر عبور سفن أميركية وإسرائيلية مضيق هرمز
النفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر عبور سفن أميركية وإسرائيلية مضيق هرمز
  • 2026-08-06 23:53
الأردن.. القطاع الزراعي يحقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية
الأردن.. القطاع الزراعي يحقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية
  • 2026-08-06 22:11
المواصفات للاردنيين: لا خلل في البنزين.. وارتفاع أسعاره وراء (الشعور) بسرعة استهلاكه
المواصفات للاردنيين: لا خلل في البنزين.. وارتفاع أسعاره وراء (الشعور) بسرعة ا...
  • 2026-08-06 20:43
أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية أمام منعطف تاريخي.. صناديق الاستثمار تطرق الأبواب
أكبر مكاتب المحاماة الأمريكية أمام منعطف تاريخي.. صناديق الاستثمار تطرق الأبواب
  • 2026-08-06 20:08