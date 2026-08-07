النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز

خبرني - واصلت أسعار النفط ارتفاعها الجمعة، وسط مخاوف متزايدة حيال مضيق هرمز، إذ اقترحت إيران، بالتعاون مع عُمان، حظر مرور السفن التي تعد معادية عبر المضيق وفرض غرامات باهظة على من يخالف القواعد المقترحة.

بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 99 سنتا أو 1.2% إلى 83.48 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا أو 1.1% إلى 78.84 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل عند التسوية الخميس، في حين تدرس إيران مشروع قانون لحظر مرور السفن الأميركية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب في نهاية شباط.

وتراجعت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع مع تزايد احتمالات التوصل إلى حل للصراع الدائر، لكن خام برنت القياسي اخترق حاجز 80 دولارا في الجلسة الماضية بعد انخفاضه إلى ما دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ 13 تموز.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "شهدت الأسواق بالفعل ترتيبا واحدا على الأقل لم يدم طويلا في وقت سابق من هذا العام، لذا تظل الثقة متدنية في أن يعيد اتفاق جديد حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها بالكامل".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن نائب إيراني قوله إن لجنة برلمانية تراجع مشروع قانون أوليا لحظر دخول السفن الأميركية والإسرائيلية وغيرها من السفن التي تعد معادية إلى مضيق هرمز، وفرض غرامة على المخالفين للقيود المقترحة تصل إلى 20% من قيمة الشحنة.

وذكر مسؤول إيراني كبير إن بلاده تسعى إلى فرض رسوم تتراوح بين 5% و7% من قيمة الشحنات على السفن المبحرة عبر المضيق. وتقترح عُمان فرض رسوم 3% تقريبا، بينما ترفض واشنطن فرض أي رسوم.

وقالت 4 مصادر في القطاع إن الاتفاق المقترح يصعب تنفيذه بسبب العقوبات الأميركية وشروط التأمين المفروضة على أي مدفوعات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا.