الأردن.. ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة بدءاً من الأحد

خبرني - تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ السبت، صيفية عادية في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما يطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30- 18، وفي المرتفعات الشمالية 28- 14، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 37- 22، وفي مناطق السهول 32 - 17، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 27، وفي البحر الميت 39 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.