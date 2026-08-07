ترمب يتحدث عن إحراز تقدم في التسوية الأوكرانية

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، في حديث له مع الصحفيين، عن إحراز تقدم في حل النزاع الأوكراني.

وقال ترمب : "نحن نعمل في سبيل تحقيق التسوية. وأعتقد أننا نحرز تقدما في ذلك".

وردا على سؤال حول مطالبة فلاديمير زيلينسكي بضرورة تسليم كييف صواريخ بعيدة المدى، صرح ترمب بأن الولايات المتحدة نفسها تحتاج إليها أيضا، ونوه بأن بلاده نقلت بالفعل أسلحة كافية لأوكرانيا خلال فترة رئاسة جو بايدن.

في أواخر الشهر الماضي، عقد ترمب اجتماعا مغلقا مع رئيس نظام كييف. وعقب الاجتماع، زعم زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي وافق على منح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت. وأفادت تقارير إعلامية لاحقا بأن الولايات المتحدة رأت أن إنتاجها في بولندا أكثر أمانا. ووصف الرئيس الأمريكي نفسه، دون الخوض في التفاصيل، المفاوضات بأنها جيدة جدا.

وقبل ذلك بأسبوع، التقى وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأمريكي في مانيلا. وأكد سيرغي لافروف مجددا التزام روسيا بالتوصل إلى تسوية تستند إلى المقترحات التي طُرحت في ألاسكا عام 2025. إلا أن ماركو روبيو شدد على ضرورة وجود أفكار ومقترحات جديدة لتحقيق ذلك.

في أواخر يونيو، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو تتوقع استمرار الحوار مع واشنطن بشأن أوكرانيا بعد انتهاء المرحلة الساخنة المتعلقة بالمسار الإيراني.