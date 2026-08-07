أغلى 10 لاعبين أفارقة عبر التاريخ.. نجم ريال مدريد الجديد ينتزع الصدارة وتواجد عربي لافت

خبرني - كتب الجناح الإيفواري يان ديوماندي اسمه بأحرف من ذهب في سجلات كرة القدم الإفريقية، بعد إتمام انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ القارة السمراء على الإطلاق.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ديوماندي (19 عاما) بعقد طويل الأمد، في صفقة وصفتها الأوساط الرياضية بالتاريخية.

وبحسب التقارير، بلغت القيمة الأساسية للصفقة 144 مليون دولار، ليصبح ديوماندي الأغلى في تاريخ اللاعبين الأفارقة.

وبهذه الصفقة الضخمة، أطاح ديوماندي بالرقم القياسي الذي ظل صامدا لسنوات باسم مواطنه الإيفواري نيكولاس بيبي، والذي انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي عام 2019 مقابل 92 مليون دولار.

كما تفوق ديوماندي بفارق شاسع على النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي حل ثالثا في قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة عبر التاريخ، بعد انتقاله من ليل إلى نابولي الإيطالي مقابل 91 مليون دولار.

وشهدت القائمة التاريخية حضورا عربيا لافتا بتواجد الثلاثي المصري عمر مرموش والمغربي أشرف حكيمي والجزائري رياض محرز.

وفي ما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة عبر التاريخ:

1- الإيفواري يان ديوماندي (من لايبزيغ إلى ريال مدريد): 144 مليون دولار.

2- الإيفواري نيكولا بيبي (من ليل إلى أرسنال): 92 مليون دولار.

3- النيجيري فيكتور أوسيمين (من ليل إلى نابولي): 91 مليون دولار.

4- المصري عمر مرموش (من أينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي): 87 مليون دولار.

= الكاميروني برايان مبيومو (من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد): 87 مليون دولار.

= النيجيري فيكتور أوسيمين (من نابولي إلى غلطة سراي): 87 مليون دولار.

7- الغاني أنطوان سيمينيو (من بورنموث إلى مانشستر سيتي): 83 مليون دولار.

8- المغربي أشرف حكيمي (من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان) 78 مليون دولار.

= الجزائري رياض محرز (من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي) 78 مليون دولار.

10- الغابوني بيير أوباميونغ (من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال) 74 مليون دولار.