تركيا والسعودية وباكستان سيوقعون على اتفاقية دفاع مشترك

خبرني - ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين إقليميين، أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في الرياض الجمعة، بعد نحو عام من المفاوضات الثلاثية.

ويأتي الاتفاق المرتقب امتدادا لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في سبتمبر 2025، والتي تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداءً على الآخر.

وكان وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة هراج قد أكد في يناير الماضي أن مسودة الاتفاقية الثلاثية أصبحت جاهزة وموجودة لدى الجانب السعودي، مشيرا إلى أنها منفصلة عن الاتفاق الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات سابقة أن المحادثات الخاصة بالاتفاق جرت بالفعل، لكنه شدد على ضرورة النظر إليها في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وليس باعتبارها تحالفا عسكريا ضيقا.