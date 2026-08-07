*
الجمعة: 07 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تركيا والسعودية وباكستان سيوقعون على اتفاقية دفاع مشترك

  • 07 أغسطس 2026
  • 02:04
تركيا والسعودية وباكستان سيوقعون على اتفاقية دفاع مشترك

خبرني - ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين إقليميين، أن السعودية وتركيا وباكستان تستعد لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك في الرياض الجمعة، بعد نحو عام من المفاوضات الثلاثية.

ويأتي الاتفاق المرتقب امتدادا لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في سبتمبر 2025، والتي تنص على اعتبار أي اعتداء على أحد البلدين اعتداءً على الآخر.

وكان وزير الإنتاج الدفاعي الباكستاني رضا حياة هراج قد أكد في يناير الماضي أن مسودة الاتفاقية الثلاثية أصبحت جاهزة وموجودة لدى الجانب السعودي، مشيرا إلى أنها منفصلة عن الاتفاق الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات سابقة أن المحادثات الخاصة بالاتفاق جرت بالفعل، لكنه شدد على ضرورة النظر إليها في إطار تعزيز التعاون الإقليمي، وليس باعتبارها تحالفا عسكريا ضيقا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بمساع نووية ولا تهدد دول المنطقة
السعودية: الاتفاقية مع تركيا وباكستان لا ترتبط بمساع نووية ولا تهدد دول المنطقة
  • 2026-08-07 16:42
التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد
التحالف بقيادة السعودية يحذر الحوثيين: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التصعيد
  • 2026-08-07 14:17
واس: إردوغان يصل إلى جدة
واس: إردوغان يصل إلى جدة
  • 2026-08-07 12:10
السعودية: إصابة 11 مدنيا في نجران جراء هجمات حوثية
السعودية: إصابة 11 مدنيا في نجران جراء هجمات حوثية
  • 2026-08-07 00:50
مسؤول سعودي: تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية لشن هجمات وشيكة علينا
مسؤول سعودي: تقارير استخباراتية تشير إلى استعداد جماعات عراقية لشن هجمات وشيك...
  • 2026-08-07 00:37
قمة سعودية - تركية - باكستانية في جدة الجمعة
قمة سعودية - تركية - باكستانية في جدة الجمعة
  • 2026-08-06 22:58