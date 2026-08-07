ترمب يوقع أمرا تنفيذيا يهدف لتقييد حق اكتساب الجنسية بالولادة

خبرني - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية بالولادة، في إطار تشديد إدارته إجراءات الهجرة.

ويأتي ذلك في وقت لا يحظر فيه القانون الأميركي صراحة "سياحة الولادة"، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترمب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا كان الغرض الأساسي منها الحصول على الجنسية الأميركية لمولود جديد.

ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدر في تحليل نشره عام 2020 أن ما بين 20 ألفا و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة لـ"سياحة الولادة" خلال الفترة 2016-2017. وفي عام 2025، سجلت الولايات المتحدة نحو 3.6 مليون ولادة.