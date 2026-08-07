(زعل وخضرة – أوف سايد) ترسم البسمة على وجوه جمهور جرش في أمسية مسرحية مميزة

خبرني - شهد مركز جرش الثقافي مساء اليوم الخميس الموافق 06-08-2026 عرض المسرحية الكوميدية "زعل وخضرة – أوف سايد"، التي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الثقافة، بحضور مدير مديرية ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، ووسط حضور جماهيري لافت من أبناء محافظة جرش وزوارها.

وتناول العمل المسرحي، الذي قام ببطولته الفنان حسن سبايلة في شخصية "زعل"، والفنانة رانيا إسماعيل في شخصية "خضرة"، عدداً من القضايا الاجتماعية المعاصرة بأسلوب كوميدي ساخر، مسلطًا الضوء على تأثير المحتوى المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودور المؤثرين في تشكيل الرأي العام والسلوك المجتمعي، من خلال مواقف طريفة حملت رسائل توعوية هادفة.

وأضفت المشاهد الكوميدية أجواءً من التفاعل والضحك بين الحضور، الذين تابعوا أحداث المسرحية منذ بدايتها وحتى نهايتها، معبرين عن إعجابهم بالأداء المتميز والحوار الذكي الذي جمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.

وضم فريق العمل الفني نخبة من المبدعين الذين اسهمو في تقديم عرض متكامل من خلال الإضاءة والديكور والمؤثرات الصوتية وإدارة الخشبة، بما عكس مستوى احترافيًا أسهم في نجاح العرض ونيل استحسان الجمهور.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع مختلف المؤسسات، بهدف نشر الثقافة المسرحية، ودعم الحركة الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة أعمال أردنية تعكس واقع المجتمع وتلامس قضاياه بأسلوب فني هادف.

وأشاد الحضور بالمستوى الفني للمسرحية وأداء أبطالها، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه العروض في مختلف محافظات المملكة، لما لها من دور في تنشيط الحركة الثقافية، وإثراء المشهد المسرحي الأردني، إلى جانب توفير مساحة ترفيهية وثقافية للعائلات ومحبي الفن المسرحي.